Esplode la catasta di legno, paura alla festa dei fuochi di fine estate: fiamme sul pubblico

Martedì 10 Settembre 2019, 21:11

, tradizionale evento di chiusura dell'estate di. La celebree le fiamme sono letteralmente volate con dei frammenti sul pubblico. Un ragazzo è stato colpito in testa e i capelli hanno preso fuoco per pochi secondi. La festa si svolge ogni anno al centro della frazione di Poppi (Arezzo), riserva naturale inserita all'interno del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna.«Siamo ovviamente dispiaciuti e amareggiati per l’incidente avvenuto a Badia Prataglia durante la Festa dei Fuochi». Ha dichiarato in un comunicato stampa il sindaco di Poppi Carlo Toni. «Come amministratori - ha aggiunto nella nota - abbiamo il dovere di conservare e tramandare le tradizioni locali che da secoli animano i piccoli paesi, ma allo stesso tempo dobbiamo anche attenerci alle norme di sicurezza per tutelare la pubblica incolumità».Il primo cittadino punta il dito contro chi ha preparato il falò. «, non valutando le possibili conseguenze delle modalità utilizzate per l’accensione del cosiddetto “pagliaio”. Per fortuna non è successo niente di grave - spiega - e non ci sono stati feriti, ma quanto accaduto ci vede costretti a rivedere tutto il regolamento della festa per le prossime edizioni».«Ci tengo infine a precisare - conclude Toni - che avevamo rilasciato tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie al regolare svolgimento dell’evento. Per fare un’approfondita riflessione su quanto accaduto, ho richiamato il presidente del gruppo sportivo che ha organizzato l’evento e ho inviato una lettera a tutti consiglieri del mio comune. I fatti si commentano da soli e non c’è molto altro da aggiungere».