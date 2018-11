Esplode una bombola, crolla la casa: anziani vivi per miracolo

Lunedì 12 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13-11-2018 00:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tragedia sfiorata a San Pancrazio Salentino dove nell’abitazione di due coniugi è esplosa una bombola di gas. L'esplosione ha fatto crollare il tetto dell’abitazione rendendola inagibile, e ha danneggiato irrimediabilmente altre strutture portanti della casa.Feriti ma miracolosamente non in pericolo di vita i due anziani coniugi, di 80 e 77 anni. Tutto è successo intorno alle 20.30 circa: i due erano in compagnia dei due nipoti, avevano da poco cenato quando improvvisamente la bombola che alimentava la fiammella della stufa a gas è esplosa investendo i due anziani. Il boato è stato sentito in tutto il paese: all’interno dell’abitazione i due giovani nipoti tentavano di soccorrere i due anziani, nel tentativo di portarli all’esterno uno dei due giovani è rimasto ferito ad una mano, quando sono giunti sul posto i vigili del fuoco dal distaccamento di Francavilla Fontana che prontamente, con l’ausilio di autoscala e idranti sono riusciti a penetrare all’interno dell’abitazione portando in salvo i due anziani feriti.