Strage familiare: padre uccide la figlia di 18 anni e il figlio di 25, poi si ammazza

ad, in provincia di Frosinone. Un padre ha ucciso i figli, una ragazza di 18 anni gravemente malata e un ragazzo di 25, e poi si è tolto la vita. La strage familiare è avvenuta in una abitazione del centro storico, in Piazza Consalvo, attorno alle 7 del mattino.L'uomo, Gianni Paliotta, 70enne ex ferroviere in pensione, ha sparato ai due figli nel sonno, per poi rivolgere l'arma verso se stesso. In quel momento la moglie, maestra, non era in casa. Mariano aveva 25 anni ed era laureato in materie scientifiche, la sorella minore, Isabella, aveva recentemente scoperto una malattia ai reni: è probabile che alla base del gesto del padre ci sia stata proprio la disperazione per la malattia.Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia di Pontecorvo.