I loro sogni non diventeranno mai realtà. Sono stati dissolti da un colpo di fucile sparato dalla mano di chi avrebbe dovuto proteggerli. Isabella Paliotta amava la danza, che studiava presso la scuola Dea Club di Esperia, sotto la guida di Giona Ferrara. Ma il vero sogno nel cassetto di Isabella era diventare un affermato avvocato e una docente di diritto. Il diritto era la materia in cui eccelleva a scuola tanto da rinunciare alle vacanze per concentrarsi nello studio e affrontare, tra poche settimane, i test d’ingresso a Giurisprudenza all’ateneo di Cassino e del Lazio Meridionale.L’unico svago che si concedeva, in questi giorni di preparazione, la passeggiata a Cassino con la sua amica del cuore Veronica Anna Tomassi, compagna di banco per tutto il triennio trascorso all’Istituto Tecnico Commerciale “Medaglia d’Oro” della città Martire. Veronica Anna non ha la forza di parlare. È distrutta dal dolore. La sua amica del cuore non c’è più. «Il nostro ultimo incontro - riferisce Veronica Anna - risale a due giorni fa. Domenica Isabella mi ha raggiunto a Cassino e, insieme a mia sorella e ad un’altra ragazza, come facevamo sempre, siamo andate in gelateria. Lei ha preso uno yogurt. Isabella non amava tanto i dolci. Era serena. Mi ha detto che stava studiando per affrontare i test d’ingresso all’università. Stava benissimo. Ci siamo fatte un selfie tutte insieme e ci siamo date appuntamento a venerdì per salutare mia sorella e l’altra ragazza prima della partenza di queste ultime per le vacanze a Capri».Quando hai conosciuto Isabella? «L’ho conosciuta tre anni fa – racconta Veronica Anna – quando io, dopo aver perso un anno, sono capitata nella sua classe. Da quel momento è stata la mia compagna di banco. Era una ragazza solare, altruista, allegra, un’amica importante, sempre pronta ad aiutare gli altri. Se qualcuno in classe era in difficoltà con i compiti lei si prestava a dare delle spiegazioni. A volte per aiutare qualcuno a recuperare andava persino a casa». Isabella, alunna della V A dell’ITC, aveva conseguito la maturità con 100. «Aveva ottime valutazioni» dice il prof. Ettore Quadrini, docente di Discipline Turistiche. «Dotata di un’intelligenza vivace e ben inserita nel gruppo classe. Siamo basiti. Una tragedia che colpisce tutti. I genitori - aggiunge il professore - erano molto premurosi. Una famiglia serena».Sotto shock gli amici di Mariano Paliotta. Ventisei anni, laureato in Chimica aveva superato il Dottorato di Ricerca all’università Tor Vergata di Roma. Aveva fatto ritorno dalla Puglia ad Esperia domenica. Da Esperia era partito alla volta del Salento, qualche giorno prima di Ferragosto, in sua compagnia due amici carissimi, uno dei quali, il coordinatore PD del suo paese. Mariano, oltre alla sua professione, era impegnato politicamente nel gruppo Giovani Democratici. Il suo impegno risale già ai tempi del liceo come riferisce la prof.ssa Antonietta Perrone, sua ex docente di Storia del’Arte al liceo scientifico Pellecchia di Cassino. « Mariano è stato sempre impegnato nelle attività della scuola. E’ stato eletto rappresentante. A ricreazione con i compagni animava i dibattiti palesando le sue simpatie per Marx. Era bravissimo. Aveva uno sguardo profondo che colpiva. Era sensibile – continua la professoressa Perrone – preciso quando disegnava, altruista, serio, amico di tutti, amante della vita». «Il padre - dice sempre la professoressa Perrone - era sempre presente ai colloqui con i docenti. Nei cinque anni di liceo l’ha sempre seguito. Quando ho letto la notizia non potevo credere quanto accaduto». «Era speciale» riferisce un ragazzo di Esperia. C’è chi invece su Facebook preferisce salutarlo con la canzone che amava: “Shine on you Crazy Diamond” dei Pink Floyd.