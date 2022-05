Esercitazioni della Nato: un meeting tra 19 paesi nella piscina Y40 a Montegrotto

Stop Underwater Diving Working Group. E' terminato nei giorni scorsi il massimo convegno a livello mondiale di esperti subacquei e di medicina legata agli ambienti subacquei di tutti i Paesi Nato. Una quattro giorni che si è tenuta tra Y-40 e l’Hotel Terme Millepini di Montegrotto, Padova. Il contenuto dell'incontro è stato top secret, ma è difficile pensare che non sia stata analizzata anche la situazione di guerra tra Russia e Ucraina.

Leggi anche > Coniugi romani trovati morti a Forlì: «Forse doppio suicidio». La loro casa era un bunker per l'Apocalisse

Oltre a questo, uno dei temi trattati è stato quello della sicurezza nelle immersioni: «Si tratta di un incontro annuale che si sposta di nazione in nazione e che vedrà il prossimo appuntamento in Grecia – spiegano gli organizzatori – In questo contesto avviene uno scambio di informazioni tra i diversi Paesi».

Ultimo aggiornamento: Domenica 22 Maggio 2022, 17:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA