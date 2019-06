Trovata l'escursionista scomparsa da 3 giorni sul Monviso: è in condizioni critiche

È stata ritrovata in vita l'escursionista 55enne che giovedì non aveva fatto rientro da una gita nella zona del Monviso, nel Cuneese. Tecnici del soccorso alpino l'hanno raggiunta nei pressi del Lago Superiore, dove la sua presenza era stata segnalata da alcuni escursionisti. Prelevata dall'elicottero, è stata condotta in ospedale. Non sono note al momento le condizioni della donna né i motivi per cui non abbia fatto rientro.



L'escursionista, dispersa da giovedì pomeriggio a monte del Pian della Regina, è stata trovata incosciente e in stato di ipotermia accanto a una roccia sul bordo del Lago Superiore, intorno a quota 2.300 metri. Lo rende noto il soccorso alpino, subito accorso nella zona con i suoi tecnici, che da due giorni erano impegnati nelle ricerche. Prelevata in codice rosso dall'eliambulanza, è stata ricoverata in ospedale. La sue condizioni sarebbero critiche. Sabato 29 Giugno 2019, 23:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA