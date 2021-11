Escono in balcone e trovano un orso: «Mio marito si è buttato giù per la paura»

Un orso nel balcone di casa. È la singolare disavventura vissuta da una coppia di coniugi residenti a Pescosolido (Frosinone), la notte scorsa.

Lo spavento è stato tale da indurre i coniugi ad allertare i carabinieri. La donna, Annalisa Castagna, scampato il pericolo, oggi racconta: «Avevamo sentito dei rumori dal terrazzo della camera da letto al primo piano e abbiamo pensato ci fosse qualche ladro. Siamo usciti facendo luce con i telefonini e ho urlato: "Chi c'è lì?". Di tutta risposta, ho sentito un verso terrificante. Ci siamo ritrovati a tu per tu con l'orso, ad un metro di distanza, ci separava solo una ringhiera e l'animale ha anche tentato di darmi una zampata. Gli ho visto anche tutta la dentatura».

Ritrovarsi a tu per tu con l'orso ha ovviamente terrorizzato i due coniugi. «Con un salto all'indietro sono rientrata dalla portafinestra a 4 mt di distanza, mio marito che si trovava nell'angolo alla mia destra vedendosi braccato poiché intanto l'orso aveva scavalcato, si è visto costretto a buttarsi di sotto. Fortunatamente, non si è fatto troppo male» - racconta ancora la donna - «L'orso, forse ancora più spaventato di noi, ha tirato un paio di fendenti al buio e ha colpito l'antenna parabolica. Poi è scappato. Abbiamo richiesto l'intervento dei carabinieri che sono venuti da Casalvieri e ringrazio ma la paura è stata tanta e ringraziamo Dio per come sono andata le cose. Ai nostri compaesani chiediamo di fare attenzione la notte perché probabilmente ha scelto Pescosolido per un tour notturno e non è detto che non ritorni. Ma soprattutto ci auguriamo che chi di dovere faccia un modo che lorso ritorni nel suo habitat naturale senza e prima che gli venga fatto del male».

