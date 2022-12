«Esco da solo perché non ho amici». Il messaggio del 18enne commuove i social e arrivano decine di inviti

Un appello per non restare soli. I social che si trasformano in strumento di solidarietà. Il messaggio di "Potes", giovane cantante di Bari di 18 anni, non è rimasto inascoltato. «Un giorno a settimana in cui esco - scrive nel video condiviso su TikTok - decido di andare a Bari e ci sto andando da solo perché non ho amici con cui uscire. Sentire mia madre che dice ‘Posso venire io cosi non esci da solo’, è un altro tipo di dolore». Alla sua richiesta sono arrivate decine di risposte.

I messaggi ricevuti

Il messaggio del giovane ha avuto oltre 300mila visualizzazioni e quasi mille commenti. Tantissimi, di persone che hanno subito invitato il ragazzo a uscire. Andiamo insieme? Anche io non ho nessuno con cui andare in giro», scrive una ragazza. «Ormai preferisco fare tutto fa solo, mi sono abituato a stare bene così», aggiunge un altro giovane. «Perché siamo tutti così soli?», si chiede un ragazzo. Poi ecco il suggerimento di un'altra utente: «Ti do un consiglio - scrive Cristina - accetta di uscire con tua madre perché quando non ci sarà più la rimpiangerai».

