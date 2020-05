Precipita con l'auto nel fiume Brenta nella notte, ma riesce a venir fuori da solo

Nel pomeriggio i vigili del fuoco hanno recuperato dal fiume Brenta in località Punta Gorzone a Chioggia un’auto, inabissatesi questa notte, dopo la perdita di controllo del conducente, venuto fuori illeso. I sommozzatori dei vigili del fuoco accorsi da Venezia con il supporto di una barca fluviale fatta arrivare da Padova, hanno iniziato le ricerche.



Nel primo pomeriggio, la vettura è stata individuata grazie all’utilizzo dell’ecoscandaglio a 6 metri di profondità e a circa 80 metri dal punto d’ingresso. L’utilitaria è stata agganciata da un sommozzatore con delle fasce per poi essere issata in strada con il verricello dell’autogrù. Le operazioni di soccorso sono terminate alle 18 circa. Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Maggio 2020, 20:03

