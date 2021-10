Incidente stradale mortale ad Altivole, in provincia di Treviso, la notte scorsa: morto un 31enne, D.P., di Riese Pio X. Una Fiat 500 è uscita autonomamente di strada intorno alla mezzanotte e mezza, in via degli Alpini, il conducente è deceduto sul colpo. Rilievi a cura della Stazione Carabinieri di Asolo e di equipaggio radiomobile di Castelfranco Veneto.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Ottobre 2021, 09:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA