Esce di casa con la Panda e scompare: trovato morto in un casolare abbandonato

Un pensionato vicentino, Vittorio De Angeli, 76 anni, residente ad Augugliaro, comune nella zona sud della provincia berica, è stato rinvenuto oggi senza vita in un casolare abbandonato a Baone, nel Padovano. La scoperta è stata fatta dai carabinieri che lo stavano cercando e hanno notato la sua Fiat Panda parcheggiata all'esterno dell'edificio.



L'allarme era scattato ieri pomeriggio, quando i parenti dell'uomo avevano denunciato la scomparsa, dopo che non aveva fatto ritorno a casa. Secondo quanto trapela De Angeli è stato trovato senza vita. L'ipotesi più probabile è il decesso per cause naturali.