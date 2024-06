Si ribalta con l'auto mentre va al mare con un'amica, Erika Rezza muore a 21 anni. «Un intero paese nel dolore»

di Salvatore Morelli

Un viaggio al mare lungo la litoranea nord di Brindisi si è trasformato in tragedia per la 21enne Erika Rezza, di Cellino San Marco, a seguito di un tragico incidente che ieri - poco dopo mezzogiorno - ha visto la sua auto, una Lancia, uscire improvvisamente fuori strada, fino a ribaltarsi in un canneto poco distante dallo stabilimento balneare "Lido Sant'Anna".

Purtroppo, i soccorsi anche se immediati da parte di alcuni automobilisti di passaggio e subito dopo con l'arrivo di un'equipe medica del 118, non hanno permesso di salvare la giovane (dipendente di un bar al quartiere Commenda) che viaggiava con un'amica 23enne.

La dinamica

Nonostante il ribaltamento dell'auto, rimasta in bilico lungo la fiancata della guidatrice, l'altra giovane è rimasta leggermente ferita, ma chiaramente sotto choc per quanto accaduto. Dopo, è toccato agli agenti della Polizia Locale accertare le cause che hanno determinato l'incidente mortale, appurando che non erano coinvolti altri veicoli: l'auto (per cause che ora sono in corso di accertamento) sarebbe forse finita fuori strada a causa di una “distrazione” alla guida.

Provocando così un ribaltamento che è diventato fatale per la giovane a seguito di uno schiacciamento toracico. Sul posto, chiuso al traffico fino alla rimozione del veicolo, sono intervenuti anche i Vigili del fuoco del Comando provinciale.

Interessato del caso il magistrato di turno, non essendoci altri veicoli coinvolti nel sinistro, non ha quindi disposto il sequestro della Lancia, restituendo la salma alla famiglia per i funerali che si svolgeranno oggi, alle 17 a Cellino San Marco. La camera ardente è stata allestita ieri pomeriggio nella sala della casa funeraria De Blasi.

Il dolore del sindaco

Un paese sprofondato nel dolore.

Poi, improvvisamente, quella fuga in auto nella felicità di due ragazze poco più che ventenni, si è trasformata in tragedia quando la loro auto ha lasciato il manto stradale andando incontro a un canneto dove la Lancia si è poi fermata, rimanendo in bilico lungo la fiancata di guida che (rimasta schiacciata tra la strada e il canneto) non ha dato alcuna via di scampo alla 21enne. Un incidente che ha spaventato non poco gli automobilisti di passaggio che, intuendo quanto grave fosse la situazione, hanno cercato aiuto allertando i soccorsi, ma era ormai troppo tardi quando il corpo di Erika è stato estratto da quelle lamiere. Una notizia la sua morte improvvisa che, nell'incredulità, ha immediatamente raggiunto amici e parenti facendo scattare un cordoglio dove in tantissime parole d'affetto, apparse sui social, lasciano di Erika un ricordo indelebile.

