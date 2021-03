Erika Rapallo è la prima donna top gun della Marina militare italiana: piloterà aerei d'attacco

Piloterà gli 'Av8-B Harrier' a decollo verticale o gli F-35 Erika Raballo, prima donna italiana ad ottenere per la Marina militare l'attestato 'Wings of gold' al termine di un corso di addestramento presso la Naval Air Station negli Usa. Alla pilota italiana sono giunte le congratulazioni via Twitter dalla Marina statunitense: «Lavoriamo con gli alleati Nato per rafforzare la nostra difesa collettiva».

Erika Raballo, 25 anni, è originaria di Alba (Cuneo). Anche il Capo di Stato Maggiore della Marina militare, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, si congratula via social «con la guardiamarina Erika Raballo, prima donna #MarinaMilitare pilota di aviogetti e, al termine della prossima transizione, sarà anche la prima donna pilota di AV8-B Plus/Harrier».

Anche la sottosegretaria alla Difesa, Stefania Pucciarelli, ha fatto gli auguri alla prima top gun italiana: «La nostra Erika Raballo, Guardiamarina della Marina Militare, ha completato la sua formazione alla Naval Air Station di Meridian (USA) ed è stata insignita delle 'ali d'oro', diventando così la prima donna pilota di jet dell'aviazione navale italiana. Un traguardo importante, raggiunto dopo un intenso addestramento. Complimenti al nuovo top gun della Marina Militare Italiana». «Il Guardiamarina Raballo è una donna determinata, una giovane professionista che ha realizzato il suo sogno. Questa sua affermazione è certamente uno stimolo e un esempio per tutte le giovani ragazze che desiderano intraprendere questa entusiasmante carriera, ricca di soddisfazioni».

