Erika, morta a 19 anni in discoteca: si cerca lo spacciatore. «Ha preso 2 o 4 pasticche di ecstasy»

Erika Lucchesi è morta la notte tra sabato e domenica nella discoteca Jaiss di Sovigliana, a Vinci, in provincia di Firenze: proseguono le indagini dei carabinieri per il suo decesso, indagini che secondo quanto appreso sarebbero rivolte a risalire allo spacciatore che avrebbe ceduto la droga alla giovane, probabilmente ecstasy.



Leggi anche > Morta in disco a 19 anni. La mamma si sente male, soccorsa in ambulanza



Secondo diverse testimonianze raccolte dai carabinieri infatti, prima di sentirsi male la 19enne avrebbe assunto ecstasy: testimonianze che però non sono concordi sul numero di pasticche di ecstasy assunte, due o addirittura quattro. è morta la notte tra sabato e domenica nella discoteca Jaiss di Sovigliana, a Vinci, in provincia di Firenze: proseguono le indagini dei carabinieri per il suo decesso, indagini che secondo quanto appreso sarebbero rivolte ache avrebbe ceduto la droga alla giovane, probabilmenteSecondo diverse testimonianze raccolte dai carabinieri infatti, prima di sentirsi male la 19enne avrebbe assunto ecstasy: testimonianze che però non sono concordi sul numero di pasticche di ecstasy assunte, due o addirittura quattro.

Dopo il fatto la discoteca è stata posta sotto sequestro. Sarà fatta l'autopsia ma in base a quanto emerso il pm Fabio Di Vizio, titolare dell'inchiesta, al momento non avrebbe ancora fissato la data dell'udienza per conferire l'incarico al medico legale, poiché in attesa di alcune risultanze investigative.

Lunedì 21 Ottobre 2019, 17:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA