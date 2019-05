Erik Sanfilippo trovato morto a Londra, indagato un italiano sospettato di occultamento di cadavere

Venerdì 17 Maggio 2019, 20:37

C'èdalla polizia britannica in relazione alla morte di, il 23enne toscano trovato senza vita l'11 maggio scorso a Londra in un'area semi abbandonata del quartiere di Islington, a nord della città, non lontano dall'Emirates Stadium dell'Arsenal. Lo riferisce Scotland Yard precisando che l'uomo si chiama: è sospettato, però, di. Il caso resta ancora coperto da un velo di incertezza.Rossi era stato inizialmente arrestato sulla base di un sospetto di omicidio. Me l'uomo è stato scarcerato su cauzione: salvo essere ri-arrestato oggi e condotto di fronte a un giudice della Highbury Magistrates' Court per la convalida del fermo e la contestazione del reato di occultamento di cadavere.Al momento la polizia mantiene comunque il riserbo sulle possibili cause del decesso di Erik. Il Consolato generale d'Italia a Londra continua intanto a seguire la vicenda, in raccordo con l'Ambasciata e col Ministero degli Esteri, e resta in contatto con la famiglia e le autorità britanniche.