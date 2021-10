Ercolano, due ragazzi di 27 e 26 anni uccisi a colpi di pistola. Forse scambiati per ladri

Un 27enne e un 26enne, entrambi incensurati, sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco a Ercolano (Napoli) in via Marsiglia. Ancora da chiarire la dinamica, ma una delle ipotesi al vaglio degli investigatori è che siano stati scambiati per due ladri in procinto di compiere un furto. Sul posto sono presenti il pm e i Carabinieri della compagnia di Torre del Greco e del Nucleo investigativo di Torre Annunziata.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Ottobre 2021, 10:04

