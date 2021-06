Donna esce in balcone e viene colpita da un proiettile vagante

Si trovava sul balcone di casa quando un proiettile l'ha colpita. A Napoli una donna di 49 anni è stata ferita da un colpo di pistola alla schiena mentre si trovava sul terrazzo della sua abitazione in via Tironi di Moccia a Ercolano (Napoli). La donna è stata portata dai familiari al pronto soccorso dell'Ospedale del Mare di Napoli, dove è attualmente ricoverata, non in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della tenenza di Ercolano, ai quali la donna ha riferito di essere stata colpita nel tardo pomeriggio di ieri mentre si trovava sul terrazzo. Sono in corso indagini dei Carabinieri per verificare l'esatta dinamica dell'evento. I militari hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona e hanno sentito i familiari della donna.

Sindaco Ercolano: «Fatto grave»

«Quanto accaduto ieri sera ad Ercolano non può che essere condannato con durezza e fermezza. Vicinanza e solidarietà alla donna che è stata colpita alla schiena mentre era in terrazzo ed è ora ricoverata all'Ospedale del Mare». Così su Facebook il sindaco di Ercolano (Napoli), Ciro Buonajuto, che parla di «un fatto grave, ma - aggiunge - ho massima fiducia negli inquirenti e sono certo che i carabinieri, che stanno già visionando le immagini dei sistemi di videosorveglianza, possano risalire agli autori ed assicurarli alla giustizia. Forza Ercolano, indietro non si torna», conclude Buonajuto.

