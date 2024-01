Erba, ammesso il ricorso: Olindo e Rosa ora sperano

di Mario Landi

Si riapre il caso della strage di Erba. La Corte d'Appello di Brescia ha infatti ammesso il ricorso di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati all'ergastolo, fissando al 1° marzo l'udienza al termine della quale i giudici decideranno sull'istanza di revisione presentata dalle difese dei due coniugi e dal sostituto pg di Milano.

Nella richiesta del procuratore generale di Milano, Cuno Tarfusser, modellata su quello della difesa degli imputati - rappresentata dai difensori Fabio Schembri, Nico D’Ascola, Patrizia Morello e Luisa Bordeaux - e sostenuta anche dai tutori dei coniugi Romano vi è un lungo elenco di prove la cui ammissibilità sarà il primo punto da affrontare nell’udienza di marzo. Come in qualunque processo, le parti dovranno prendere posizione sull’ammissione delle nuove prove su cui la difesa punta per ribaltare un processo che ha retto per ben tre gradi di giudizio. A rappresentare l’accusa sarà un procuratore generale di Brescia, mentre le parti civili - ossia i familiari delle vittime della strage - dovranno decidere se ricostituirsi.

«È un'enorme soddisfazione professionale - commenta il sostituto pg di Milano, Cuno Tarfusser - in linea con quanto ho sempre fortemente creduto».

Tra i nuovi testimoni «mai sentiti all'epoca dei fatti» secondo i difensori della coppia, un uomo che abitava nella casa della strage, legato ad Azouz Marzouk, marito di Raffaella Campagna, una delle quattro vittime. L'uomo aveva riferito di una faida con un gruppo rivale, nella quale anche lui è stato ferito con un'arma da taglio e aveva sostenuto che la casa della strage «era la base dello spaccio che veniva effettuato nella vicina piazza del mercato e il posto dove erano depositati gli incassi». «Possono cercare in tutti i modi, ma non troveranno mai un'altra verità», afferma invece Giuseppe Castagna, che nella strage di Erba ha perso madre, sorella e nipotino.

