Festa nel locale con 40 universitari del progetto Erasmus: blitz e pioggia di multe anti covid

Una mega festa con oltre 40 giovani, tutti universitari facenti parte del Progetto Erasmus, è stata interrotta ieri sera dai carabinieri della stazione Quartieri Spagnoli a Napoli. Il "party" era stato organizzato all'interno di un locale di via Nuova Santa Maria Ognibene, a ridosso di via Toledo: i partecipanti - tutti stranieri momentaneamente residenti a Napoli - si erano dati appuntamento su una chat intorno alle 22 erano presenti nel locale. Musica, alcol e - naturalmente - un maxiassembramento vietato dalle norme anti Covid. Tutti sono stati identificati e sanzionati. i militari dell'Arma hanno anche chiuso temporaneamente il circolo ricreativo che aveva accettato di ospitare la festa.

FESTA CONTRO LE REGOLE COVID

I fatti. Sono appena trascorse le 23:30 e i carabinieri - allertati dal 112 - si recano in via Nuova Santa Maria Ognibene all’incrocio di Vico Croce. Era stata segnalata una festa. I militari, insieme ai carabinieri del Reggimento Campania - impiegati di notte su disposizione del comando provinciale di napoli - trovano una moltitudine di ragazzi. Era in corso una festa di compleanno. La maggior parte dei presenti tenta di fuggire ma i carabinieri con non poche difficoltà - dato anche il rischio di contagio - riescono ad identificarli tutti. Sono giovani studenti stranieri del Progetto Erasmus. Stavano festeggiando il 27mo compleanno di uno dei presenti. Sono stati tutti sanzionati secondo le normative anti contagio. Sanzionato anche il locatario del centro culturale, un 47enne di origini dominicane.

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Gennaio 2021, 11:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA