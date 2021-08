Venezia, va in spiaggia con gli amici per il bagno di mezzanotte: donna morta annegata

Il bagno di mezzanotte in compagnia degli amici si trasforma in tragedia a Eraclea sul litorale Veneziano. Una donna di 48 anni è deceduta in mare nella notte. La vittima, che vive nella zona, dopo cena era arrivata in spiaggia con il gruppo di amici. Volevano terminare la serata con il classico bagno di mezzanotte. Le temperatura con il calare del sole erano però diminuite sensibilmente.

Quando la donna si è tuffata in mare è stata colta da malore. Forse una congestione, ma gli amici hanno subito compreso la drammaticità del momento. Hanno chiesto aiuto al 112. Sul posto, nel tratto di spiaggia che si affaccia alla fine di via Marinella, sono arrivati i carabinieri che per primi hanno prestato soccorso. Poi i sanitari che hanno tentato di salvare la 48enne. Purtroppo ogni sforzo è stato inutile.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Agosto 2021, 09:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA