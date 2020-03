Enzo Mazza, presidente della Fimi, contro Urbano Cairo: «Pensi alle tue aziende ma non paghi le fatture»

Enzo Mazza, Presidente della Fimi, la federazione industria musicale italiana, attacca a testa bassa Urbano Cairo, con un video su Linkedin. Pochi giorni fa il presidente di Rcs era salito alla ribalta delle cronache per via di un video "motivazionale" fatto per le forze vendita della sua concessionaria di pubblicità. Un video giudicato da molti poco sobrio, in un momento in cui centinaia di cittadini muoiono quotidianamente, per i toni usati dal patron del Torino.



Oggi, a pochi giorni da quel video, Mazza attacca Cairo mostrando a favore di camera due fatture che, secondo quanto detto dal presidente della Fimi, seppur scadute non sarebbero state ancora saldate.



Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Marzo 2020, 13:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA