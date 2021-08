Enzo Galli, la moglie confessa: «Sapeva di stare male ma ha taciuto per paura di perdere nostra figlia»

Sapeva di avere il Covid Enzo Galli. A confessarlo è la moglie Simonetta Filippi, che è stata contagiata per prima nel viaggio in India per andare a prendere la loro bambina. Il marito stesso ha ammesso alla donna dopo il loro rientro di non stare bene nel corso del viaggio e di aver subito capito di aver contratto il Covid. Non ha detto nulla per paura che non dessero loro la piccola e purtroppo non è riuscito a salvarsi dalla malattia.

«Sapeva di essere stato infettato, stava già male, ma non mi aveva detto niente. Temeva che ci togliessero nostra figlia. Me lo ha confessato dopo la partenza dall’India», ha raccontato la donna in un'intervista a Il Corriere della Sera. Enzo al suo rientro dall'Italia è stato portato all’ospedale Careggi di Firenze dove è rimasto per tre mesi in gravi condizioni fino a quando non è deceduto.

«È stato davvero un angelo e adesso è tornato a volare. Nonostante le sue sofferenze ha cercato sempre di tranquillizzare me e nostra figlia», ha continuato la moglie, «Enzo aveva una premura fuori dall’ordinario, e un amore per la bambina indescrivibile. Era già un padre modello». Simonetta Filippi ha spiegato che quando la figlia sarà grande le racconterà quello che è successo ricordando il padre che si sempre prodigato per aiutare il prossimo.

