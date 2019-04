Entra in chiesa e tenta di accoltellare parroco e sagrestano

Neonato di 10 giorni muore in ospedale per crisi respiratoria

Un 54enne palermitano è stato fermato dai carabinieri a Palermo dopo che ieri sera ha tentato di accoltellare il sacrestano della chiesa dei San Filippo Neri. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo in stato di alterazione psicofisica è entrato in chiesa e ha minacciato di morte il sacrestano.Poi lo ha rincorso brandendo un coltello fino in sagrestia, dove in soccorso dell'uomo è arrivato il parroco Miguel Angel Pertini, lontano nipote dell'ex presidente della Repubblica, Sandro Pertini. A quel punto il 54enne non avrebbe esitato a minacciare anche il sacerdote, tentando di accoltellarlo.Solo l'intervento di un fedele ha scongiurato la tragedia, mettendo in fuga l'uomo. L'aggressore è stato rintracciato poco dopo in via Agesia di Siracusa dai carabinieri, che lo hanno fermato per tentato omicidio. Indagini sono in corso per ricostruire il movente del gesto. Stamani il 54enne è stato condotto in Tribunale per il rito direttissimo.