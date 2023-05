Entra in casa della ex dalla finestra, la colpisce e passa la notte con lei: solo all'alba arrivano i carabinieri

di Redazione web

Per divieto impostogli dal tribunale di Perugia non poteva più neanche avvicinarsi all'ex fidanzata, vittima di violenza e maltrattamenti, ma che continuava a chiamare, finché due notti fa non si è introdotto in casa sua, l'ha colpita e poi è rimasta con lei tutta la notte, scrivono i giornali locali umbri.

Ossessionato dalla ex

La vittima soltanto all’alba è riuscita a chiamare un amico che, a sua volta, ha avvisato il 112 che è intervenuto in casa della donna ed arrestato il 32 enne originario di Todi. L'aggressore, era già entrato in casa della donna, che era riuscito a riprenderlo e con il filmato ha sporto denuncia, portando al divieto imposto dal tribunale per atti persecutori e violazione di domicilio. Ma l'uomo non si è fermato e lo ha fatto di nuovo.

Ripreso mentre entra in casa

In alcuni video che hanno fatto il giro del web, si vedeva il 32enne che entrava dal vetro rotto di una porta-finestra, ed aggrediva la ragazza.

