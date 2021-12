Enrico Silvestrin a Storie Italiane: «Riempito di insulti sul web dopo aver parlato degli abusi»

Enrico Silvestrin a Storie Italiane torna a parlare degli abusi subiti sul lavoro, quando era agli albori della sua carriera. A Eleonora Daniele spiega di non aver raccontato la sua esperienza perché aveva bisogno di liberarsi di un peso, ma perché gli è stata fatta una domanda e ha risposto quello che realmente aveva vissuto, in modo molto linerare e senza un doppio fine. Confessa però che il web si è scatenato a riguardo.

Leggi anche > Alex Belli, parla Andrea Palazzo (capoprogetto Gf Vip): «Ha spregiudicate teorie sulla vita di coppia»

«La storia degli abusi risale al 90 o al 91, a stento avevo 18 anni, non avevo nulla da dover tirare fuori, l'ho detta così perché mi è stata posta una domanda, ma sul web si è scatenato tutto, mi è stato detto che ho denunciato le molestie per avere visibilità», racconta l'attore. «Chi mi ha molestato portava con sé il retaggio di essere un maschio omosessuale e quindi l'essere andato con lui in una vacanza studio gli dava il diritto di molestarmi» aggiunge.

Poi ricostruisce quello che è successo e analizza il suo comportamento: «Ricordo che nel cuore della notte mi sono svegliato con una persona che pensavo fosse in un'altra stanza che mi toccava, la mia reazione è stato di paralisi. Non ho mai parlato di questo perché me ne sono vergognato, ho pensato che essendo andato lì, in quel contesto, gli avevo dato modo di fare quello che ha fatto». La sua brutta esperienza è stata però superata, solo quello che è arrivato dal web confessa che lo ha ferito.

A tal riguardo ricorda un episodio accaduto 3 anni fa: «Io ero protagonista di un reality, quindi in un momento di visibilità, e ricordo che la persona che mi molestò dichiarò in alcune interviste che all'interno della casa c'era un "eterofrocio", un modo per attaccarmi pur essendo stato io vittima. Ecco, questo aver dato voce a certe dichiarazioni mi ha turbato».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Dicembre 2021, 13:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA