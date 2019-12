Enrico Mentana a Leggo: Chiedere scusa ai lettori rompe il muro dell’ipocrisia

Non c’è nulla di più normale, e per questo più rivoluzionario, che chiedere scusa quando si sbaglia. Il fatto è che nel nostro sistema politico l’errore è ammesso solo se altrui, e l’attività delle varie fazioni e dei singoli leader, in pubblico e soprattutto sui social, è la caccia alle incongruenze, ai travisamenti, agli sbagli altrui. E purtroppo il giornalismo in molte cose, e anche in questa, ha mutuato i vizi della politica faziosa. Ho in mente molti esempi, anche recenti, di errori gravi compiuti dalla stampa “di parte”, errori gravidi di conseguenze, eppure non ammessi.



Faccio il direttore di tg, e non l’arbitro o il garante, e quindi non spetta a me giudicare o indicare i vari casi negativi. Però so che quando è toccato a me e al giornale che firmavo mi sono sempre scusato direttamente, per due motivi, uno etico e l’altro professionale: perché è doveroso farlo nei confronti del pubblico che ti ha dato fiducia e soprattutto delle persone o entità coinvolte in modo sbagliato o fuorviante; e perché anche in questo modo, denunciando noi stessi per primi i nostri errori, cementiamo il nostro rapporto con chi ci ha scelti come strumento di informazione.



Dimostriamo insomma che non usiamo il nostro pubblico, i nostri lettori, ma siamo davvero al loro servizio: e quando il servizio è sbagliato, o carente, lo diciamo. Perché solo chi cerca i fatti, le notizie, i retroscena, le testimonianze, le voci diverse rischia di sbagliare: chi si limita a copiare le preziose agenzie o le veline di palazzi vari di rischi non ne corre. E bene, benissimo ha fatto Leggo a rompere un muro di ipocrisia omertosa. Giovedì 19 Dicembre 2019, 07:55

