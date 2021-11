Catanzaro, sequestrato il Morandi: «Materiali scadenti per manutenzione»

«Quei materiali fanno c***re, con quella porcheria casca tutto». Ed è così che il ponte Morandi di Catanzaro e la galleria Sansinato sulla statale 280 dei Due Mari sono finiti sotto sequestro probatorio, ma potranno ancora essere percorsi. Sono sei le misure cautelari dopo l'operazione Brooklyn, dal nome del celebre ponte di New York, della Guardia di Finanza, nell'ambito di un'inchiesta della Direzione distrettuale antimafia.



Tra gli arrestati ci sono due imprenditori ritenuti vicini alla ndrangheta, che tramite una società intestata ad una prestanome, si erano aggiudicati l'appalto per la manutenzione ma avevano usato, per risparmiare, materiali scadenti. Una circostanza emersa dall'intercettazione telefonica tra il capo cantiere e il direttore tecnico dei lavori, che appariva divertito dall'allarme lanciato sulla pessima qualità dei prodotti utilizzati. In manette anche un ispettore della Finanza, già coinvolto in un'altra inchiesta, che si era fatto corrompere per fornire ai due imprenditori informazioni sulle indagini a loro carico.



Inoltre, un ingegnere dell'Anas e un geometra sono stati sospesi dall'attività. Disposto anche il sequestro di denaro e altri beni per un totale di circa 200mila euro. L'Anas, nominata custode giudiziario del ponte e della galleria, ha svolto degli accertamenti e garantito la loro percorribilità.



Il ponte sequestrato, costruito tra il 1959 e il 1962, è intitolato a Fausto Bisantis, allora presidente della Provincia di Catanzaro. In città, però, è conosciuto anche con il nome dell'ingegnere che lo progettò: Riccardo Morandi, lo stesso ideatore del viadotto crollato a Genova il 14 agosto 2018, provocando 43 morti. Intanto Anas fa sapere che sta fornendo tutta la necessaria collaborazione alle Autorità inquirenti» e «conferma la sicurezza statica delle opere».

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Novembre 2021, 09:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA