Il giallo di Enrico, ucciso a vent'anni da un colpo di pistola: indagato il fratello. Omicidio o incidente?

Com'è morto davvero Enrico Aliaj, il ventenne albanese che ieri sera è stato ucciso con un colpo di arma da fuoco alla testa? La Procura di Piacenza ha aperto un fascicolo per omicidio in relazione alla morte del ragazzo, che ha perso la vita all'interno di un'abitazione a Ponte dell'Olio, in provincia di Piacenza.

Il giallo della morte di Enrico, 20 anni

Indagato principale sarebbe il fratello 18enne della vittima, che abitava con lui insieme ai genitori e a una sorella più piccola. La dinamica dei fatti accaduti all'interno dell'appartamento è però ancora lontana dall'essere chiara, in quanto non si esclude nemmeno possa essersi trattato non di un'azione omicida volontaria ma di un tragico incidente.



Dentro casa in quel momento, oltre alla vittima e al fratello, c'era anche una terza persona, un amico dei due giovani, che inizialmente si era allontanato ma che è stato poi individuato dai carabinieri di Piacenza che hanno in mano il caso.

Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Giugno 2023, 13:35

