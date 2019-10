Si accascia mentre balla alle nozze dell'amica: Enrica stroncata da infarto, aveva 29 anni

Aveva 29 anni, morta la notte tra sabato e domenica al termine di una festa di matrimonio in discoteca: un dramma, avvenuto in Sardegna, e su cui si è fatta luce grazie all'autopsia effettuata dal medico legale Francesco Serra. La giovane è infatti morta per cause naturali, stroncata da un arresto cardiaco.Enrica, di Castelsardo (Sassari) faceva la parrucchiera: i suoi funerali si svolgeranno domani. Il risultato dell'esame autoptico è stato consegnato al magistrato della Procura di Sassari, che ha poi deciso di restituire la salma alla famiglia.Il dramma è avvenuto intorno alle 4 del mattino di domenica: Enrica era con amici e parenti per festeggiare le nozze di un’amica, quando è svenuta all’improvviso dopo un malore. Inutili i soccorsi da parte del personale medico del 118, che ha tentato di rianimarla per circa un’ora ma senza successo.