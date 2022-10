Eni, arriva Joule Discovery Lab: una settimana full time per trasformare le idee in progetti concreti. Come candidarsi

Un vero e proprio "viaggio", un percorso di una settimana per imparare a validare la propria idea, un percorso per acquisire maggiore consapevolezza dei propri obiettivi imprenditoriali e renderli concreti, in ottica di transizione energetica, economia circolare e decarbonizzazione.

Il programma di idea validation di Eni, Human Knowledge Lab, si rinnova e diventa Joule Discovery Lab: sette giorni con la partecipazione di esperti, tutor e coach, per crescere attraverso una full immersion in presenza presso Villa Montecucco, a Castel Gandolfo, dal 23 al 29 gennaio 2023.

Joule Discovery Lab prevede un impegno di una settimana full-time, con un approccio coinvolgente in cui si alterneranno teoria e pratica, dedicate ad analisi di mercato e individuazione del target di riferimento, value proposition, business model canvas, go to market strategy e prototyping.

Sul sito Joule sono disponibili tutte le informazioni necessarie per candidarsi e i premi in palio. È possibile inviare le candidature dal 19 ottobre al 18 novembre, per un team di almeno 2 persone.

