Si schianta in moto contro un'auto: Emilio muore a 33 anni

Mercoledì 1 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un incidente mortale è avvenuto stamattina adin località Trentova. La vittima è, un 33enne originario di Latina ma residente nella città della costa cilentana. L'uomo viaggiava su una motocicletta quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un'autovettura, una Hyundai.L'impatto è stato violentissimo, al punto da sbalzare sull'asfalto il 33enne che, nonostante i tentativi di rianimazione praticati dai sanitari del 118, ha perso la vita. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Agropoli.