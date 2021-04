Emilio Fede esce dall'ospedale: «Torna a casa sabato, è la fine di un incubo. Ho avuto tanta paura»

«Dopo settimane da incubo mi hanno appena comunicato che mi dimettono e sabato torno a casa da mia moglie e dai miei amici». Ad annunciarlo all'Adnkronos è Emilio Fede che, dall'ospedale San Raffaele di Milano, commenta così la notizia appena ricevuta che, dopo due mesi di ricovero, il suo incubo ospedaliero sta per finire.

Il giornalista, 90 anni a giugno, era stato ricoverato tempo fa nel nosocomio milanese per una caduta, occorsagli in conseguenza di una fragilità alle articolazioni rimasta proprio in seguito al covid: «La scienza del personale medico e paramedico del San Raffaele di Milano ha reso possibile un miracolo».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Aprile 2021, 14:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA