Emilio Fede ha contratto il Covid, il giornalista trasferito e ricoverato a Napoli

Emilio Fede è risultato positivo al tampone per il Covid-19. L'ex direttore del Tg4 è ricoverato nel Covid Residence dell'Ospedale del Mare di Napoli, struttura ricettiva per le persone positive al Covid asintomatiche o paucisintomatiche che sono impossibilitate a trascorrere l'isolamento nel proprio domicilio. Fede è risultato positivo al Covid nei giorni scorsi e ha trascorso la prima parte di isolamento domiciliare in un hotel di Napoli, fino a stamattina quando è stato trasferito al Covid Residence dell'ospedale del quartiere Ponticelli.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Dicembre 2020, 13:23

