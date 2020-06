Emilio Fede arrestato a Napoli: era a cena con la moglie in un ristorante sul lungomare

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Giugno 2020, 08:25

L'ex direttore del Tg4è stato arrestato a Napoli mentre cenava con la mogliein un ristorante del lungomare di via Partenope. Lo rivela il Roma Fede era appena arrivato da Milano per festeggiare con la moglie il suo 89esimo compleanno quando sei carabinieri in borghese sono piombati nel locale e hanno invitato il popolare giornalista a rientrare in hotel. Fede è accusato di evasione dagli arresti domiciliari avendo lasciato la sua abitazione di Milano, dove, dopo aver scontato sette mesi, doveva completare la pena con 4 anni di servizi sociali.