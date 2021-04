Gli studenti videochiamano Emiliano: «Io non studio mai, facci rimanere in Dad». E lui risponde così

«Facci rimanere in Dad, per favore». «Ma tanto vi interrogano lo stesso». È il botta e risposta tra Michele Emiliano e alcuni studenti di una scuola di Maglie, nel Salento, in una videochiamata con le immagini che hanno fatto il giro dei social. Uno studente dell'Istituto tecnico Calasso, indirizzo sportivo, ha videochiamato il governatore pugliese insieme agli amici, alcuni frequentanti l'Ipsia di Maglie.

«Mi raccomando - dice il governatore - che gli insegnanti vogliono interrogarvi a tutti i costi». E gli studenti: «Lo sappiamo, facci rimanere a casa Emiliano, per favore». In Dad, chiarisce però Emiliano, «vi interrogano lo stesso». Un botta e risposta di qualche minuto, durante il quale Emiliano si spinge anche a dire «Forza Lecce, ma non lo dite ai baresi» e che si chiude fra le risate e il comprensibile caos del gruppo di ragazzini.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Aprile 2021, 13:32

