Emilia, morta a 2 anni dopo essere stata investita dalla madre: «La bimba era sfuggita alla nonna»

Venerdì 21 Giugno 2019, 16:27

La. Questa sarebbe la motivazione dietro la tragedia della piccola mentre faceva manovra nel cortile di casa. La mamma Claudia è stata accusata die sono ora in corso le indagini per capire con precisione la dinamica dell'incidente.La madre stava facendo retromarcia per uscire con la sua station wagon a Villarbasse, in provincia di Torino, nel cortile di casa quando si è accorta di aver preso qualcosa. La donna si è accorta che la sua bambina è stata investita e ha subito chiesto aiuto ma a nulla sono serviti i soccorsi: il peso dell'automobile ha schiacciato la piccola senza lasciarle scampo. La mamma della piccola Emilia, Claudia, una donna di origine romena di 30 anni, aveva lasciato la figlia alla nonna materna per uscire a fare delle compere, la bimba però sarebbe riuscita a scappare dalla nonna e a correre in giardino. Claudia non ha sentito sua madre gridare di fermarsi e quando si è accorta di quello che era accaduto ormai er troppo tardiQuella era una mattina come tante: il papà aveva accompagnato il figlio maggiore al centro estivo prima di andare a lavoro, la mamma usciva per delle commissioni e la nonna avrebbe pensato alla piccola. Una mattina in cui però qualcosa è andato storto e la tranquilla routine si è trasformata in una tragedia. Ora la mamma è indagata per omicidio stradale, come atto dovuto, ma tutta la comunità si stringe intorno al dolore della famiglia, con loro anche il primo cittadino.