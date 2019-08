Emanuele Filiberto e la discesa in campo: «Gli italiani mi chiamano». In delirio iol web: «L'Italia ha bisogno di te»

Mercoledì 14 Agosto 2019, 22:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

è pronto per la sua scesa in. L'erede di sulla falsa riga di un post del ministro dell'Interno condiviso su Facebook, scrive che giornalmente gli arrivano "milioni di messaggi" da parte di "italiani stufi" e angosciati per il futuro dell'Italia.«Lo faccio alla Salvini... Sto ricevendo milioni di messaggi di italiani stufi di questa Repubblica delle banane e del comportamento ridicolo dei suoi politici... Che facciamo????». Emanuele Filiberto rivolge la domanda agli italiani, che non mancano di commentare il suo post, incoraggiando una sua discesa in politica.«Cuore mio! Il trono è pronto! Ed io pronto a servirti!», «Altezza Reale, i tempi sono maturi per una Sua candidatura. Mi spiace solo che si dovrà confrontare con certi personaggi», «Altezza, sul gruppo dedicato a Suo Padre, che umilmente mi onoro di amministrare, ci sono decine di inviti e di sostegni per una Sua discesa in campo. Noi siamo e saremo SEMPRE al SUO FIANCO», «Un ritorno alla Monarchia sarebbe maturo nei tempi», «Buongiorno Vostra Altezza, il popolo italiano ha bisogno della vostra discesa in campo e/o supervisione per riportare l’Italia ai fasti di un tempo»,