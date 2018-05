Sabato 5 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tra i partecipanti alla processione di maggio didi quest'anno, il principe. «Avevo già partecipato al miracolo di maggio - ha detto ai giornalisti - ma volevo partecipare alla processione e stare tra i napoletani per sentirmi un po' napoletano anche io. Noi Savoia siamo molto legati a Napoli. Mio padre è nato qui e mio nonno donò un preziosissimo anello al tesoro di San Gennaro. Sono stato molti anni in esilio ed essere qui è una gioia. Per un giorno mi sento un po' napoletano anche io». Nonostante i buoni propositi, però, non è mancato chi ha contestato la sua presenza: sia per ragioni storiche, sia per la sua fede calcistica juventina.