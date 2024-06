Caso Orlandi, dalla fascetta di Emanuela all'Angelo di Monteverde: gli interrogativi dopo il ritrovamento di 3 oggetti misteriosi

di Redazione web

Se avete seguito il caso di Emanuela Orlandi o visto la serie «The Vatican Girl», allora avrete sicuramente in mente la foto della ragazza scomparsa decenni fa, il 22 giugno del 1983, in cui indossava una fascia nera in testa per tenere in ordine i capelli. L'iconica istantanea sarebbe legata ai tre oggetti ritrovati all'interno del cimitero monumentale Verano da un gruppo di studiosi del caso. Si tratta di un barattolo di vernice verde, arrugginito e svuotato per oltre metà; di una chiave d'auto molto vecchia, sulla quale appaiono quattro numeri (1-6-2-6) e di una moneta da cento lire, molto deteriorata, emessa nel 1956. Inoltre, L’angelo di Monteverde - dove sono stati trovati questi oggetti - presenta una caratteristica: indossa una fascetta tra i capelli mossi, lunghi, come del resto molti angeli nella tradizione iconica del Cattolicesimo.



Emanuela Orlandi, ascoltati i cugini: i dubbi e le insinuazioni su zio Mario e i sospetti sui legami con i servizi segreti



Gli interrogativi

Il Corriere della Sera prova a dare un significato a tutto ciò. Il colore della vernice nel barattolo, un verde particolare, è lo stesso di quello della «Bmw verde tundra» sulla quale sarebbe stata vista salire la piccola Orlandi in corso Rinascimento. E se le chiave fosse quella dell'auto? O magari «può essere infilata nel pertugio del monumento funebre».



Ma non solo: ricordate che anni fa c'era stata una lettera anonima a lanciare la pista dell'ipotetica sepoltura nel Cimitero teutonico? L'epistola invitava a cercare il corpo «dove guarda l'angelo». Quella statua va davvero letta come un rimando diretto al caso di Emanuela Orlandi o si tratta semplicemente di suggestioni? La parola, oltre che agli investigatori e alla Procura, passa adesso alla commissione bicamerale d'inchiesta, che tornerà a riunirsi giovedì prossimo, 13 giugno, per ascoltare le amiche delle ragazzine scomparse.





