Trovato morto a letto: Elvio aveva 47 anni, era un noto ristoratore FOTO

Se n'è andato all'improvviso ieri notte per un infarto fulminante, a soli 47 anni Elvio Anese il titolare del noto ristorante Funky Go Galletto alla brace, nel cuore di Sacile (Pordenone), Elvio Anese di Azzano Decimo. Un infarto l'ha colto in piena notte mentre stava dormendo nella casa di famiglia.

A trovarlo nella mattinata la mamma Carmela, allertata dalla nipote preoccupata perché lo zio non si svegliava e non vedendolo arrivare per la colazione è andata in camera a chiamarlo. Ma invano, il figlio non rispondeva: i soccorsi si sono rivelati inutili.

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Ottobre 2020, 16:01

