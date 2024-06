Elisabetta Franchi condannata per discriminazione. Le frasi della polemica: «Assumo donne solo over 40» La società dovrà «promuovere» corsi per «tutti i dipendenti» contro la discriminazione di genere







di Redazione web Nel 2022, durante un evento, aveva detto di «puntare» per «ricoprire le posizioni "importanti" su «uomini» di qualsiasi età o «donne solo sopra i quarant'anni». Mercoledì 5 giugno il Tribunale di Busto Arsizio ha dichiarato il «carattere discriminatorio» delle parole della stilista Elisabetta Franchi che scatenarono polemiche. E ha condannato la sua società, Betty Blue spa, a versare 5mila euro di risarcimento all'Associazione nazionale lotta alle discriminazioni, assistita dai legali Silvia Conti, Carlo de Marchis e Carlo Cavalieri. Società che dovrà, inoltre, «promuovere» corsi per «tutti i dipendenti» contro la discriminazione di genere. La polemica Franchi in una video intervista rilasciata durante un incontro organizzato da "Il Foglio" due anni fa aveva rivelato che nella sua casa di moda le donne ci sono, ma «sono "anta", ragazze cresciute» e ha spiegato che non assume donne giovani per il timore che possano avere figli. Parole che suscitarono numerose reazioni negative, nonostante i tentativi dell'imprenditrice di giustificarsi. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Giugno 2024, 16:44

