Elisa Scavone colpita dal marito con 30 coltellate, morta in ospedale dopo due giorni di agonia

di Redazione web

Nuovo femminicidio a Torino. È morta ieri sera, giovedì 11 gennaio, in ospedale dove era ricoverato in prognosi riservata Elisa Scavone, la donna di 65 anni accoltellata mercoledì pomeriggio in casa nel quartiere Borgo Filadelfia di Torino. Colpita da circa 30 coltellate all’addome, al torace e alla schiena, la donna era stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico per saturare le ferite.

Accoltellata dal marito

Sul luogo dell’accoltellamento era intervenuta la polizia chiamata dai vicini che avevano sentito urla provenire dall’appartamento in cui la vittima viveva con il marito settantenne. Giunti sul posto gli agenti avevano fermato l’uomo che avrebbe accoltellato la moglie al culmine di una lite. Davanti al pm che coordina l’indagine l’uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Gennaio 2024, 09:03

