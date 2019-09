Elisa Pomarelli, la raccolta fondi per aiutare la famiglia: «Se tutti donassimo 5 euro...»

Lunedì 9 Settembre 2019, 16:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Ciao Eli, ti ricorderemo sempre”., una cara amica di, ha lanciato suunaper sostenere in questo momento così delicato la famiglia della ragazza di 28 anni uccisa dall'amico Massimo Sebastiani e ritrovata in un fosso.“Vogliamo poter dare un supporto concreto ai familiari di Elisa - spiega Francesca - per poterli sollevare perlomeno dallo strazio economico portato da questa vicenda”. Il ricavato della raccolta fondi servirà loro per affrontare le spese legali e quelle del funerale: “Se tutti donassimo solo 5 euro, una cifra che normalmente spendiamo senza nemmeno accorgercene, in poche ore potremmo raccogliere una cifra importante”.