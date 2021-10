Tragedia nella notte, Elisa muore a 19 anni. Sbalzata fuori dall'auto dopo lo schianto

Una ragazza di appena 19 anni, Elisa De Lorenzis, è morta ieri notte in un incidente stradale avvenuto sulla statale 274, che collega Gallipoli a Santa Maria di Leuca, in Salento. La ragazza, di Racale, viaggiava su una Ford C Max insieme ad altre tre persone, tre amici anche loro di Racale, quando l'auto è uscita fuori strada ad una curva all'altezza di Baia Verde.

Nell'urto il corpo della ragazza è stato sbalzato fuori dall'abitacolo ed è andato a sbattere sull'asfalto: per Elisa non c'è stato nulla da fare, all'arrivo dei sanitari del 118 era già morta. Feriti anche due ragazzi di 18 e 19 anni, ricoverati in ospedale a Gallipoli. Le loro condizioni non sono gravi. Sull'accaduto indagano i carabinieri.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Ottobre 2021, 11:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA