Elisa, a 3 anni lotta contro la leucemia rara. Tanta commozione ma il donatore ancora non c'è

PORDENONE - La sua storia sta commuovendo l'Italia intera. Da Trieste a Palermo, da Milano a Roma è un susseguirsi di messaggi di solidarietà nei confronti di Elisa, la piccola di tre anni che da mesi sta lottando contro una rarissima forma di leucemia: in Italia ci sono pochissimi casi. Da quando papà Fabio ha deciso di rendere pubblica attraverso Facebook la storia della piccolina, tutto è cambiato nella vita quotidiana. «Ogni giorno racconta il padre riceviamo centinaia di attestazioni di solidarietà da parte di persone che dimostrano di essere vicine a me, a mia moglie ma soprattutto ad Elisa. E' un qualcosa che ci riempie il cuore di gioia, che non ci fa sentire soli una battaglia difficilissima». Attraverso l'iniziativa 'Un presepe per Elisa'' in meno di una settimana l'emittente ha raccolto circa 10mila euro per Elisa e la sua famiglia. La solidarietà conta, eccome, ma se non si troverà (al più presto) undonatore di midollo osseo, la piccola potrebbe non farcela. «Purtroppo racconta affranto il papà le sue condizioni stanno peggiorando. Ha superato l'ottavo ciclo di chemioterapia, ma le sue difese immunitarie si sono praticamente azzerate.Le continue trasfusioni di sangue alle quali viene sottoposta sembrano non dare i risultati sperati e a questo punto non ci resta che sperare e pregare. Il farmaco che i medici stanno somministrando a mia figlia è sperimentale...»...