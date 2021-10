Esce per andare a funghi: Elio trovato morto nel burrone

Ritrovato senza vita Elio Coletti, il 58enne di San Vendemiano (Treviso), disperso da ieri mattina dopo che aveva detto alla madre che sarebbe andato a funghi verso la località di Tarzo.

Le ricerche erano partite venerdì tra la zona dell'Alpago, nel bellunese, dove erano state rilevate le tracce dalla cella e dai punti del tracciamento del suo computer (poi rivelatesi false) e il Nevegal, dove ieri era stata rinvenuta la sua macchina, parcheggiata.

Il corpo dell'uomo è stato trovato da un'unità cinofila dei Vigili del fuoco sotto il Pascolet, scendendo in direzione di Quantin verso il Lago di Santa Croce. Non troppo distante dalla Casera, si ipotizza che sia caduto nel vallone dopo essere partito per una camminata e aver probabilmente perso l'orientamento. La salma ricomposta e imbarellata è stata recuperata dall'elicottero del Suem di Pieve di Cadore, assieme anche alle squadre del Soccorso alpino e del Sagf che operavano sul posto, e trasportata alla Casera per essere affidata al carro funebre.

Alle ricerche hanno preso parte il Soccorso alpino di Belluno, Alpago, Feltre, Longarone, il Sagf, i Vigili del fuoco, la Protezione civile.

