Elicottero disperso, riprese le ricerche. Corrado, il pilota, viaggiava con quattro turchi e due libanesi

Continuano le ricerche nel modenese dell'elicottero scomparso ieri mattina, con sei passeggeri (quattro turchi e due libanesi) più il pilota, di cui si sono perse le tracce ormai da un giorno. L'elicottero era partito dall'aeroporto di Capannori Tassignano, in provincia di Lucca, ed era diretto nel trevigiano: da giorni faceva la spola tra le due aree per il trasporto di buyer stranieri in visita ad aziende italiane.

Elicottero disperso sull'Appennino tosco-emiliano: a bordo sette persone

Le ricerche si concentrano nella zona di Pievelago, nel Modenese: ieri i primi voli di ricognizione scattati dopo che è arrivato l'allarme, su zone boschive impervie, non avevano dato alcun esito. In campo il Soccorso Alpino, l'Aeronautica (che coordina le operazioni), i vigili del fuoco, il 118, la Protezione Civile e la Guardia di Finanza. Le ricerche ieri sono continuate fino a mezzanotte per poi interrompersi e ripredere alle 6,30 di questa mattina.

Chi è il pilota dell'elicottero scomparso

Il pilota, il 33enne padovano Corrado Levorin, lavora presso la Avio Srl, società di Thiene (Vicenza) specializzata nel trasporto passeggeri. Corrado parla tre lingue, italiano inglese e portoghese: sui suoi profili social posta le sue passioni, dai viaggi alle moto al basket. «La natura è la vera artista, noi siamo solo gli strumenti», scriveva pochi mesi fa sulla propria pagina di Facebook, l’ultimo post pubblicato a febbraio. La Avio Helicopters di Thiene è una società che noleggia gli elicotteri per voli turistici e commerciali e Levorin è uno dei piloti più esperti dell'azienda.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Giugno 2022, 11:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA