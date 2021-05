Incidente ieri pomeriggio all'aeroporto Allegri di Padova. Un elicottero, in fase di atterraggio, per via di una manovra sbagliata del pilota ha urtato la pensilina del distributore di carburante. Nell'impatto l'elicottero è rimasto danneggiato. Il pilota è illeso. Sul posto la squadra antincendio della struttura.

Ultimo aggiornamento: Domenica 2 Maggio 2021, 21:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA