Elia Cassardo aggredisce i carabinieri con un bastone di legno dopo aver distrutto la casa: nei guai l'ex volto del reality Rai

Elia Giorgio Cassardo, milanese 22enne diventato famoso lo scorso anno per aver presto party al reality di Rai2 "La Caserma", è stato denunciato venerdì 30 dicembre dopo aver seminato panico in casa sua, nel condominio in cui vive e aver minacciato di morte i carabinieri.

Il ragazzo è stato portato in caserma con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato dopo aver aggredito i militari intervenuti nel suo appartamento per tranquillizzarlo.

Cosa è successo

A chiedere aiuto, stando a quanto ricostruito da MilanoToday, sarebbero stati il papà del giovane e la sua compagna: la coppia ha chiesto aiuto al 112 perché il ragazzo si è mostrato visibilmente fuori di sé mentre stava cercando di distruggere l'appartamento dell'abitazione oltre ad urlare frasi senza nessun nesso logico nel bel mezzo del pianerottolo facendo preoccupare i vicini.

Giunti sul luogo del condominio, situato in zona Pagano, gli uomini del Radiomobile hanno dovuto fare i conti con le brusche reazioni del giovane ragazzo, che si è scagliato contro di loro impugnando un bastone di legno e una persiana usata come "scudo".

I carabinieri sono riusciti a immobilizzare e bloccare Cassardo grazie all'aiuto di un taser, accompagnandolo così in caserma dove sono poi intervenuti i medici che hanno usato dei sedativi per traposportarlo senza nessun pericolo in codice verde al fatebenefratelli.

Il 22enne lo scorso anno aveva preso parte al reality Rai in cui 21 ragazzi vivono in una caserma come reclute e sottoponendosi a un duro addestramento militare. Cassardo si era detto appassionato di calcio e skateboard e aveva raccontato di essere stato espulso in passato da un collegio per cattiva condotta e di essersi poi trasferito in un’altra scuola privata.

