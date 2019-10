Giuseppe Cirillo, il candidato presidente in Umbria rivela: «Ho fatto sesso con una suora, il video è su YouPorn»

Giovedì 24 Ottobre 2019, 22:00

. La rivelazione hot arriva dalle parole di, psicosessuologoalla guida del partito delle. Lo ha confessato a La Zanzara su Radio 24. «Lo abbiamo fatto per far capire la sofferenza di preti e suore», ha aggiunto.«È successo nove anni fa - dice Cirillo a Giuseppe Cruciani - e lo confesso. Ero in Asia, non posso dire dove né come si chiama la sorella. Abbiamo avuto una storia e lei mi ha detto: le altre consorelle nel mondo devono sapere. Nell’abbandono è concepibile un peccato nell’incoscienza? No, non si pecca. Don Mazzi diceva: ho visto preti morire di Aids. Come l’hanno preso giocando a biliardino nell’oratorio. La suora ha deciso lei di metterlo, il video è lì da nove anni. Nel video c’è sesso orale e penetrazione, poi un balletto».Cirillo prosegue nel racconto: «Lei dice: anche le altre sorelle devono capire la sofferenza di una suora che soffre e non può esternare la sua energia che fa parte di tutti gli esseri umana. Io ho condiviso e l’ho aiutata. Mi sono messo nudo, con l’u*****o di fuori… certe cose a una certa età non si dovrebbero fare. Ma finchè Dio mi dà la forza… Buone Maniere sta con le sorelle, se sarò eletto farò dei consultori per suore e preti, dei seminari d’accordo con la Chiesa».«Desideriamo che non si litighi in politica, in amore e nei condomini. La vita va vissuta con serenità, sapendo anche perdonare, il nostro è il partito del sorriso»: è la filosofia che ha spinto Giuseppe Cirillo ad affrontare gli altri candidati alla presidenza della Regione Umbria.Origine campane, una laurea in giurisprudenza e una in psicologia con specializzazione in sessuologia clinica, Cirillo è stato anche fondatore di una scuola di corteggiamento. «Il nostro partito - spiega in una video intervista all'Ansa - si fonda sulla difesa dei principi di libertà, uguaglianza, rispetto dei deboli e dei diversi. Combattiamo inoltre affinché il prossimo Consiglio regionale dell'Umbria sia formato da forze di diverso orientamento e competenza, cooperando insieme, destra, sinistra, centro ed esperti di diritti civili, anche sedendo vicino negli scranni».Rinuncia ai 480 mila euro di stipendio in caso di elezioni, distribuzione di 2.500 preservativi a tutti i giovani «per una sana prevenzione e per evitare l'aborto», istituzione di un treno veloce Perugia-Roma, prevenzione degli incidenti stradali attraverso la tinteggiatura delle strisce pedonali dell'Umbria sono alcuni punti del programma del partito delle Buone Maniere.